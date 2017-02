POL-DA: Rüsselsheim: Drei weitere Autoaufbrüche in Bauschheim

Rüsselsheim (ots) - Nach den beiden Autoaufbrüchen "Am Sandhügel" sowie in einer Tiefgarage "Am Weinfass" in der Nacht zum Dienstag (31.01.) (wir haben berichtet), meldeten sich nun drei weitere Geschädigte bei der Polizei. Aus einem im gleichen Zeitraum auf einem Parkplatz "Am Weinfass" abgestellten Porsche wurde der Airbag und zudem ein Golfbag gestohlen und "Hinter den Erlen" wurden gleich zwei Fahrzeuge von den Kriminellen ins Visier genommen. Aus zwei vor Wohnhäusern geparkten BMW wurden die Navigationsgeräte, Fahrerairbags sowie die Bildschirme der Bordcomputer ausgebaut und entwendet. Bei diesen drei Autoaufbrüchen entstand insgesamt ein Schaden von über 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell