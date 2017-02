POL-DA: Brand einer Scheune

Reinheim OT Überau (ots) - Am Mittwoch(01.02.)wurde gegen 01.10 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Karl-Marx-Straße gemeldet, dass dort vermutlich die Metzgerei brennen würde, da er aus dem dortigen Bereich auch knallen und zischen höre. Die erste Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt stellte vor Ort fest, dass im hinteren Bereich des Anwesens eine ca. 100 Jahre alte Scheune brannte. Diese konnte durch die Feuerwehr relativ schnell abgelöscht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude bzw. das Wohnhaus verhindert werden konnte. Trotzdem entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich mehreren 10 000,- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen.

Klaus Lehmann, Polizeiführer vom Dienst

