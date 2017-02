POL-DA: Raubüberfall auf Tankstelle

Seeheim (ots) - Am Dienstagabend (31.), um 21.00 Uhr, betrat ein unmaskierter Täter eine Tankstelle in der Heidelberger Straße und begab sich direkt hinter den Verkaufstresen. Die 18-jährige Angestellte forderte er auf die Kasse zu öffnen, was sie eingeschüchtert auch tat. Der Räuber bediente sich dann aus der Kassenschublade und flüchtete mit mehreren hundert Euro zu Fuß in Richtung Malchen. Der Mann wird als schlank und mit einem 3-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und einer schwarzen Basecap mit rotem NY-Emblem. Die Fahndung verlief zunächst negativ. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Südhessen unter Telefon 061515/969-0 erbeten. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat K10 in Darmstadt.

Klaus Lehmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell