POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle plündern Auto/11.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) - Den Airbag, das Navigationssystem sowie den Bildschirm des Bordcomputers bauten Autoaufbrecher in der Nacht zum Dienstag (30.01.) aus einem in einer Tiefgarage "Am Weinfaß" in Bauschheim geparkten Mercedes aus und flüchteten anschließend mit den erbeuteten Autoteilen unerkannt. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

