POL-DA: Rüsselsheim: Wo ist "Ralfi"? - Beagle aus Garten gelockt und mitgenommen

1 weiterer Medieninhalt

Wer kann Hinweise auf den Verbleib von Beagle "Ralfi" geben? Bild-Infos Download

Rüsselsheim (ots) - Am Montag (30.01.) in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr verschwand Beagle "Ralfi" von einem umzäunten Grundstück eines Schrebergartens an der Kreisstraße 159. Das Gartengrundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gelände der Feuerwehr Königstädten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lockten Unbekannte den zutraulichen Hund vermutlich zunächst an den Gartenzaun, in den die Täter zuvor ein Loch schnitten. Durch die Öffnung wurde das Tier anschließend offenbar entwendet. Von dem Hund fehlt bislang jede Spur. Die Besitzerin hat nun bei der Polizei Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Beagles geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell