POL-DA: Biblis: Zigarettenautomat aufgebrochen / Zeugen gesucht

Biblis (ots) - Ein Zigarettenautomat in der Wattenheimer Straße war am Montagmittag (30.01.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Gegen 12 Uhr brachen die Kriminellen den an einer Wand angebrachten Automat auf und entwendeten die Tabakwaren sowie das Geld. Wie hoch der genaue Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

