POL-DA: Zwingenberg: Kompressoren im Wert von über 5000 Euro aus Rohbau gestohlen

Zwingenberg (ots) - Unbekannte Kriminelle verschafften sich am vergangenen Wochenende (27.-30.01.) Zugang in einen Rohbau in der Fritz-Gaßhoff-Straße, indem sie zuvor eine provisorische Blechtür aufhebelten. Anschließend entwendeten die Täter zwei Kompressoren im Wert von insgesamt über 5000 Euro und suchten das Weite. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0

