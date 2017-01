POL-DA: Bischofsheim: Erst geklingelt und dann eingebrochen

Bischofsheim (ots) - Zunächst klingelte eine Einbrecherin am Montag (30.10.) gegen 14.45 Uhr mehrfach an der Haustür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Als die 27-jährige Bewohnerin darauf aber nicht reagierte, verschaffte sich die Kriminelle gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und traf dort anschließend auf die 27-Jährige. Die Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht. Die Einbrecherin ist 16-18 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat volles, hochgestecktes schwarzes Haar. Die Flüchtige trug bei Tatbegehung eine dunkelblaue Steppjacke, eine dunkle Hose und einen braunen Schal. Sie hatte einen leicht dunklen Teint. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

