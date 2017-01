POL-DA: Rüsselsheim: Navigationssystem ausgebaut/Zeugen gesucht!

Rüsselsheim (ots) - In das Visier von Autoaufbrechern geriet in der Nacht zum Dienstag (31.01.) ein in Bauschheim, auf einem Parkplatz "Am Sandhügel", geparkter BMW. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein, um in den Fahrzeuginnenraum vorzudringen und bauten anschließend das Navigationssystem aus dem Auto aus. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

