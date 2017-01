POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht im Parkhaus des Rhein-Neckar-Zentrums gesucht

Viernheim (ots) - Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagabend, dem 28.01.2017 in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 19:08 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses des Rhein-Neckar-Zentrum in der Robert-Schuman-Straße ereignet hat. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug das Erdgeschoss des Parkhauses des Rhein-Neckar Zentrums. Hier beschädigte er vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten an dessen Front. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen blauen Kleinwagen. An diesem entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ob dessen Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt wurde ist bislang ungeklärt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 06206-94400 mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. Sachbearbeiter: Steigleder, POK

