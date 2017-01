POL-DA: Erbach: Hoher Schaden bei Einbruch in Firma/Flucht ohne Beute

Erbach (ots) - In eine Firma in der Carl-Benz-Straße drangen Kriminelle im Laufe des Sonntags (29.01.) unberechtigt ein. Die Täter brachen im Gebäude anschließend zirka 100 Spinde und eine Bürotür auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Einbrecher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen allerdings einen Schaden von rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

