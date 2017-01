POL-DA: Bischofsheim: Autohausgelände im Visier von Kriminellen

Bischofsheim (ots) - Unberechtigt drangen Kriminelle am vergangenen Wochenende (27.-30.01.) auf das Gelände eines Autohauses "Am Schindberg" ein und machten sich anschließend an drei dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Ein Auto bockten die Täter zunächst auf Steine auf und demontieren alle Räder. An einem Audi schlagen die ungebetenen Besucher eine Scheibe ein und bauen das Lenkrad mitsamt dem Airbag aus. Bei einem weiteren Fahrzeug wird ebenfalls eine Scheibe zerstört, entwendet haben die Kriminellen in diesem Fall aber aus bislang ungeklärten Gründen nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell