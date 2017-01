POL-DA: Darmstadt: Scheibe zerstört, Navi gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Aus einem BMW-Kombi haben Diebe am frühen Samstagmorgen (28.01.2017) das komplette Navigationssystem samt Bildschirm und Bedieneinheit gestohlen. In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr zerstörten die Kriminellen eine Scheibe an dem in der Goethestraße geparkten Auto und verschafften sich im Anschluss Zugang zum Fahrzeuginnenraum, wo sie ihre Beute ausbauten. Der Schaden beträgt mindestens 3.000,- Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tätern übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell