POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Gerätehäuser beschädigt / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (29.01.2017) auf dem Schulgelände der Gutenbergschule randaliert. Die Unbekannten traten und schlugen mit massiver Gewalt gegen drei Gerätehäuser und beschädigten auch deren Türen. In die Innenräume waren sie allerdings nicht gelangt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 600,- Euro. Der Polizeiposten in Eberstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können (06151 / 969-3990.

