POL-DA: Darmstadt: Spraydosen im Rucksack / Farbschmierer nach Fluchtversuch festgenommen / Geschädigte gesucht

Darmstadt (ots) - Aus gutem Grund sind zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren am frühen Samstagmorgen (28.01.2017) gegen 03.00 Uhr in der Orangerieallee vor einer Streife des Zweiten Polizeireviers geflüchtet. Weit sind die beiden allerdings nicht gekommen, die Beamten konnte sie nach kurzer Verfolgung einholen und festnehmen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke der beiden fanden die Beamten dann den Grund für die Flucht: mehrere Spraydosen, Graffitimuster und Handschuhe mit frischen Farbanhaftungen. Zudem konnten frische Farbschmierereien in der Jahnstraße entdeckt werden. Gegen die Tatverdächtigen wurde daraufhin Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich weitere Betroffene von frische Farbschmierereien unter der Rufnummer 06151 / 969- 0 bei der Ermittlungsgruppe City melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell