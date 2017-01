POL-DA: Michelstadt: Erneut brennen Mülltonnen in der Nacht

Michelstadt (ots) - Nachdem bereits in der Nacht zum 19. Januar mehrere Mülltonnen im Stadtgebiet brannten und von der Feuerwehr gelöscht werden mussten (wir haben berichtet), standen nun in der Nacht zum Sonntag (29.01.) erneut Mülltonnen in Flammen. Ein Anwohner schaute aus seinem Fenster und bemerkte in der Erbacher Straße drei Restmüllgefäße, die in Vollbrand standen. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Deren Einsatzkräfte hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Eine polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3539315

