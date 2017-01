POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Firmengebäude

Michelstadt (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet am Sonntag (29.01.), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 20.55 Uhr ein Firmengebäude in der Rumillystraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten, brachen dort anschließend weitere Innentüren auf und durchsuchten Büros. Sie ließen Werkzeug und einen Schlüssel mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

