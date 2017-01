POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Überfall auf Autobahnparkplatz/Mehrere tausend Euro erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Polen wurde am späten Freitagabend (27.01.) in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Bornbruch-Ost" an der A 5 von Unbekannten überfallen. Der 29-Jährige beabsichtigte auf dem Rastplatz eine kurze Pause einzulegen und vertrat sich dort die Beine. Hierbei wurde er anschließend vermutlich von hinten niedergeschlagen und verlor das Bewusstsein. Die Kriminellen erbeuteten mehrere tausend Euro und persönliche Dokumente, bevor sie unerkannt flüchteten. Das Opfer erlitt durch den Angriff eine Gehirnerschütterung sowie eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit eventuell ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielten und dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

