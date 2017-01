POL-DA: Lampertheim: Autoaufbruch/Navigationssystem ausgebaut

Lampertheim (ots) - Einen "In den Böllenruthen" geparkten Mercedes brachen Kriminelle am Samstag (28.01.) in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.15 Uhr auf. Anschließend bauten sie aus dem Fahrzeug den Airbag, das Autoradio sowie das Navigationssystem aus und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

