POL-DA: Heppenheim: Wohnungseinbruch durch Terrassentür

Heppenheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet am Samstag (28.01.) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Graf-von-Galen-Straße. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Den ungebetenen Besuchern fiel anschließend vermutlich ein geringer Geldbetrag in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

