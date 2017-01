POL-DA: Groß-Umstadt/ Dorndiel: Müllauto beschädigt Vereinsheim

Groß-Umstadt (ots) - Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen (30.01.2017) auf dem Parkplatz des Vereinsheimes des SV Dorndiel entstanden. Ein Müllauto wollte am Vereinsheim die Mülltonnen entleeren und geriet beim Befahren der abschüssigen Einfahrt des Parkplatzes ins Rutschen. Die Einfahrt war komplett vereist, was für den Fahrer des Lastwagens nicht ersichtlich sein konnte. Durch das hohe Gewicht des Lastwagens blieben die Bremsversuche erfolglos, so dass der LKW schließlich mit dem Führerhaus gegen das Mauerwerk des Vereinsheimes rutschte. Das Müllauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro.

Berichterstatter: Thorsten Mlotek, Polizeioberkommissar, Polizeistation Dieburg

