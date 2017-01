POL-DA: Bensheim: 81-jährige Seniorin von Trickdieben bestohlen

Bensheim (ots) - Unter dem Vorwand demnächst im gleichen Anwesen eine Wohnung zu beziehen und deswegen die Wohnung einer 81-jährigen Seniorin in der Vogelsbergstraße ausmessen zu dürfen, verschafften sich zwei Kriminelle am Freitag (27.01.) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr Zutritt in die Räume der Frau. Während der Unbekannte sich ans "Ausmessen" machte, erbeutete seine Komplizin aus einer Geldkassette rund 200 Euro. Anschließend flüchtete das Duo. Der Täter ist zirka 40 Jahre alt, kräftig und trug dunkle Kleidung. Seine Mittäterin ist etwa gleich alt, schlank und hat lange, dunkelblonde Haare. Sie trug helle Kleidung. Laut Aussage des Opfers waren beide Personen Ausländer. Hinweise bitte an die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0.

