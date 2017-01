POL-DA: Bensheim: Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert/19-Jähriger in Haft

Bensheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zum Samstag (28.01.) gegen 0.10 Uhr drei 19, 20 und 24 Jahre alte Männer aus Afghanistan in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Wilhelmstraße in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es anschließend zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Der 24 Jahre alte Bewohner wurde durch einen Stich am Bauch verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der 20-Jährige erlitt leichtere Schnittverletzungen und wurde ambulant versorgt. Die Polizei, die mit vier Streifen im Einsatz war, nahm den 19 Jahre alten Angreifer fest und führte wegen des Verdachts auf Alkohol eine Blutentnahme bei ihm durch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 19-Jährige am Sonntag (29.01.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der den Mann in Haft schickte. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell