POL-DA: Ober-Ramstadt / Modautal/ Münster/Griesheim: Navis, Werkzeuge und mehr / Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht

Ober-Ramstadt / Modautal/ Münster/Griesheim (ots) - Navigationssysteme, Werkzeuge oder in Autos liegengelassene Wertsachen zählen zur Beute von Dieben, die über das Wochenende mehrere Fahrzeuge aufgebrochen hatten.

Bereits am Freitagmittag (27.01.2017) hatten bislang unbekannte Täter bei einem grünen Suzuki, der auf dem Frieshofparkplatz in Griesheim geparkt war, eine Scheibe eingeschlagen und eine Bauchtasche samt Geldbörse aus dem Auto entwendet. Die Tasche konnte gegen 15 Uhr am Gehwegrand kurz vor Griesheim wieder gefunden werden. Geld und Handy fehlten daraus.

Zwischen dem späten Samstagabend (28.01.2017) und Sonntagnachmittag (29.01.2017) haben Navi-Diebe in der Lise-Meitner-Straße in Münster zugeschlagen. Betroffen war ein weißer 5er BMW aus dem das Lenkrad samt Airbag und das Navigationssystem ausgebaut und entwendet wurden.

Im Bereich Ober-Ramstadt und Modautal hatten es die Kriminellen auf Firmenfahrzeuge, meist Kleintransporter abgesehen, in denen Werkzeuge zu vermuten waren. In fünf Fällen haben die Täter bei den Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Lediglich in einem Fall konnte sie Werkzeuge aus dem Innenraum entwenden. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Reutersweg in Ernsthofen, Am Lohberg in Ober-Modau, in der Danieln-Bonin-Straße und der Flurstraße in Rohrbach sowie Am Lohberg in Nieder-Modau geparkt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat in allen Fällen die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell