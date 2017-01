POL-DA: Südhessen: Betrüger betteln um Benzin/Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Südhessen/Rüsselsheim (ots) - An der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten auf der A 60 sowie im Bereich des Frankfurter Kreuzes an der A 5 kam es am Samstagnachmittag (28.01.) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr zu Vorfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer durch zwei männliche Personen in einem Opel Astra, an dem bulgarische Kennzeichen angebracht waren, angehalten und nach Geld für Benzin gefragt wurden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des Betruges durch Vortäuschen einer Notlage gegen die 32 und 33 Jahre alten Männer und bittet Zeugen sowie etwaige Geschädigte um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/8756-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell