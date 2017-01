POL-DA: Groß-Gerau: Keine Beute bei Gaststätteneinbruch

Groß-Gerau (ots) - Durch ein Fenster verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Samstag (28.01.) Zutritt in eine Gaststätte in der Darmstädter Straße. Die Suche nach Wertgegenständen verlief aber offenbar nicht nach dem Geschmack der ungebetenen nächtlichen Besucher. Sie suchten ohne jegliches Diebesgut anschließend wieder das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

