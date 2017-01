POL-DA: Seeheim-Jugenheim / Groß-Umstadt / Pfungstadt / Weiterstadt: Einbrecher unterwegs / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim / Groß-Umstadt / Pfungstadt / Weiterstadt (ots) - Gleiche mehrere Einbrüche mussten die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt am Samstag (28.01.2017) aufnehmen. Bei ihrem Streifzug durch den Landkreis hatten die Einbrecher allerdings nicht immer reichlich Beute gemacht, häufig schafften sie es nicht, in die Wohnungen zu gelangen. Waren die Täter in die Wohnungen gekommen, so durchsuchten sie diese, bis sie fündig wurden. Zu ihrer Beute zählen vor allem Uhren, Geld und Schmuck.

Am Samstagmittag wurde ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in der der Straße "Im Grund" in Malchen" bemerkt. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Hauseingangstür aufzubrechen.

Auch bei einem Einfamilienhaus in der Lerchenstraße in Semd, scheiterten Kriminelle bei dem Versuch, die Haustür aufzubekommen.

Gleich drei Hauseingangstüren von benachbarten Mehrfamilienhäusern gingen Einbrecher in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.01.2017) und Samstagmittag (28.01.2017) in der Tannenstraße in Seeheim an. Da die Türen den Aufbruchsversuchen standhielten, blieb es bei Versuchen.

In der Rügenerstraße in Pfungstadt brachen Kriminelle am Samstag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 23.55 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume.

Auch in der Mainzer Straße in Weiterstadt hatten es Kriminelle geschafft, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Samstagnachmittag und Sonntag (29.01.2017) kurz nach Mitternacht.

In allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in den betroffenen Wohngebieten verdächtige Beobachtung gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell