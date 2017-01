POL-DA: Münster / Groß-Umstadt/ Modautal: Auf der Suche nach Geld / Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Münster / Groß-Umstadt/ Modautal (ots) - Auf das Geld in Spielautomaten hatten es Diebe am frühen Samstagmorgen (28.01.2017) bei einem Imbiss in der Darmstädter Straße abgesehen. Gegen 03.50 Uhr hatten die Kriminellen ein Fenster aufgebrochen und waren durch dieses in den Gastraum gelangt. Dort hebelten sie drei Spielautomaten auf und entwendeten das Geld daraus. Weiterhin nahmen die Unbekannten auch das Wechselgeld aus der Kasse mit.

Die gesamte Registrierkasse haben bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen (29.01.2017) gegen 05.50 Uhr aus einem Getränkemarkt in der Alten Darmstädter Straße in Hoxhohl gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Diebe mit einem Pflasterstein die gläserne Eingangstür ein.

Auch in Semd haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (29.01.2017) die Scheibe eines Supermarktes in der Groß-Umstädter Straße eingeschlagen. Sie nutzten hierzu einen Gullydeckel. In den Markt waren die Täter allerdings nicht gelangt.

Der Gesamtschaden in den drei Fällen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell