POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Zahlreiche Unfälle wegen Glätte halten Polizei auf Trab

Kreis Groß-Gerau (ots) - Zahlreiche Verkehrsunfälle wegen glatter Straßen beschäftigten am Montagmorgen (30.1.) die Polizei im gesamten Kreis Groß-Gerau. Gegen 6.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Autofahrer aus Hofheim im Taunus mit seinem Fahrzeug in Kelsterbach auf der spiegelglatten Fahrbahn im Langer Kornweg ins Rutschen und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Schaden von zirka 4000 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete am Graf-Chardonnet-Platz. Dort schlitterte ein Auto in ein geparktes Fahrzeug. Fünf Glätteunfälle registrierte die Polizei in Rüsselsheim. Bei Kollisionen im Karolingerring, in der Schönauerhofstraße, der Luxemburger Straße, Berliner Straße und "Zum Büttelacker" blieb es aber glücklicherweise bei Blechschäden. In Bischofsheim "Im Mittelgewann" rutschte ein 40-Tonner in einen Zaun und beschädigte zudem eine Straßenlaterne. Es entstand ein Schaden von über 5000 Euro. In der Mozartstraße schlitterte ein Auto gegen einen Zaun sowie gegen ein Verkehrsschild und in der Industriestraße prallte ein Lkw auf der glatten Fahrbahn zudem gegen eine Gartenmauer. Verletzt wurde bei den drei Unfällen niemand. Ein weiterer Unfall ereignete sich "Im Weihersfeld" in Ginsheim-Gustavsburg. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer rutschte gegen einen dort geparkten Kleintransporter. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt. Sachschaden in diesem Fall rund 2000 Euro. Gegen 9.00 Uhr war der Spuk auf den glatten Straßen im Kreis aufgrund der ansteigenden Temperaturen dann vorbei und der Verkehr lief wieder reibungslos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell