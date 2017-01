POL-DA: Groß-Gerau: Falsches Nummernschild, Drogen im Auto und berauscht am Steuer

Groß-Gerau (ots) - Einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Mainz-Bingen stoppten Polizeibeamte am Samstag (28.01.) gegen 7.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Rasch stellten die Ordnungshüter fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Nummernschilder eigentlich für ein anderes Auto bestimmt waren. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens entdeckten die Polizisten zudem rund 15 Gramm Marihuana und zu guter Letzt stellte sich nach einem Drogentest heraus, dass der 28-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten stellten Autokennzeichen sowie Drogen sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Den Wagenlenker erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell