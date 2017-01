POL-DA: Ginsheim: Einbruch in Schule scheitert an Glasscheibe

Ginsheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Zeit zwischen Samstagmorgen (28.01.) und Sonntagmorgen (29.01.) ein Gebäude der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainspitze in der Sophie und Hans-Scholl-Straße. Die Täter schlugen mit mehreren Versuchen gegen die mehrfach verglaste Scheibe zu einem Computerraum, scheiterten aber schlussendlich an dem Fenster. Es entstand Schaden in Höhe von 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell