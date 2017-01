POL-DA: Groß-Gerau: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Groß-Gerau (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten sich in der Nacht zum Freitag (27.01.) zwei Bewohner einer Asylunterkunft "Am Hallenbad" in die Haare. Ein 26 Jahre alter Mann aus Afghanistan griff einen 25-jährigen Landsmann an und verletzte sein Opfer hierbei nicht unerheblich. Der 25-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Der Angreifer wurde zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst in eine andere Unterkunft verlegt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

