POL-DA: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Roßdorf-Gundernhausen

Roßdorf (ots) - Roßdorf, Ortsteil Gundernhausen: Zwischen Freitag (27.02.17) 18:00 Uhr und Samstag (28.01.17) 08:00 Uhr kam es in Roßdorf-Gundernhausen, im Stetteritzring, in Höhe der Hausnummer 14, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter silberner Mercedes C-Klasse wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug auf der Fahrerseite in einer Höhe von 32-80cm beschädigt. An dem Mercedes konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeistation Ober-Ramstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0.

Reimer, PK, PSt Ober-Ramstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell