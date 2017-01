POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) - Unfallort: 64521 Groß-Gerau, Adolf-Göbel-Straße, Parkplatz Europakreisel Unfallzeit: Freitag, 27.01.17, 09.00 Uhr bis Samstag, 28.01.17, 15:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen perlmuttweißen Peugeot Kombi auf dem Parkplatz am Europakreisel. Als er am Samstag Nachmittag zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass die Beifahrerseite beschädigt war. Die Beifahrertür war in der Höhe von 53 - 67 cm leicht eingedrückt. Auch an der hinteren Tür der Beifahrerseite waren Kratzer erkennbar. Der Schaden an dem Peugeot beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können.

Loosen, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell