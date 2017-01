POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim vom 28.01.2017

Raunheim (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Unfallflucht Am 28.01.2017 in der Zeit von 02:20 bis 10:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Raunheimer Elbestraße. Dabei wurde der ordnungsgemäß geparkte schwarze Golf des Anzeigenerstatters bei einem Park- und Rangiermanöver beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallverursacher müsste es sich um einen weißen Klein-Lkw, Sprinter o.ä., handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der 06142 / 6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell