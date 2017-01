POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim - Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - Zwischen Mittwoch, den 25.01.2017, 16:00 Uhr und Freitag, den 27.01.17, 10:30 Uhr, kam es in der Straße Erbacher Tal, vor der Hausnummer 20, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein unbekanntes, vermutlich weißes, Fahrzeug einen neben der Fahrbahn geparkten blauen VW Golf. Am geschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

