POL-HP: Zeugen und Geschädigte nach Unfallflucht gesucht

Birkenau OT Löhrbach (ots) - Am 21.01.2017, gegen 23:30 Uhr, streifte ein Fzg. zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der Unfall ereignete sich in Birkenau-Löhrbach in der Absteinacher Straße Höhe Schulstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und meldete erst am Folgetag den Sachverhalt bei der Polizei. Aufgrund des Zeitverzuges konnten die geschädigten Fahrzeuge nicht mehr angetroffen werden. Fahrzeughalter, deren Fahrzeug zu besagtem Zeitpunkt in Löhrbach geparkt war und beschädigt wurde, sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Heppenheim unter 06252/706-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell