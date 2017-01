POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) - Am Samstag (28.01.2017) ereignete sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 22:55 Uhr, in der Hauptstraße Höhe Haus-Nr. 129, ein Verkehrsunfall. Ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter silberfarbener Ford Focus wurde am linken Außenspiegel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. An der Unfallstelle konnte ein silberfarbenes Plastikteil des Unfallverursachers aufgefunden werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell