POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots) - Am 26.01.2017, gegen 10:45 Uhr, kam es in Viernheim an der Einmündung der Robert-Schuman-Straße (RNZ-Parkplatz/ Kinopolis) in die Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein Unfallbeteiligter, ein blauer Fiat Doblo, befuhr die Robert-Schuman-Straße und wollte nach rechts in Mannheimer Straße abbiegen. Der andere Unfallbeteiligte, ein schwarzer Renault Clio, befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte.

Beide Beteiligten sagten aus, dass ihre Ampel grün zeigte.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere die Fahrerin eines roten PKW, der sich unmittelbar hinter einem der Unfallbeteiligten befand.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell