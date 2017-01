POL-GG: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw endet glimpflich - Autofahrer flüchtet

Groß-Gerau (ots) - Sachschaden in geschätzer Höhe von 70 Euro enstand bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad am Freitag, dem 27.01.2017 gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Helwigstraße / Jakob-Urban-straße / Friedrich-Ebert-Anlage. Die 13-jährige Fahrradfahrerin aus Groß-Gerau wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Das Mädchen befuhr die Jakob-Urban-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage und hielt an der Kreuzung an, da sich von rechts ein Kraftfahrzeug näherte. Der Fahrer des wartenden Pkw bedeutete dem Kind jedoch mit einem Handzeichen, es solle losfahren. Als die Fahrradfahrerin daraufhin geradeaus losfuhr, setzte sich auch der Pkw in Bewegung, um von der Helwigstraße nach links in die Jakob-Urban-Straße abzubiegen. Dabei touchierte der Pkw das Fahrrad. Die 13-Jährige konnte sich, kurz bevor sie stürzte noch abfangen, ihr Fahrrad aber wurde im vorderen Bereich beschädigt. Der Pkw Führer setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort und flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Opel mit Groß-Gerauer Kennzeichen handeln. Eine Fahrerbeschreibung konnte das Kind nicht abgeben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 06152 / 175-0 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell