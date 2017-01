POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rüsselsheim (ots) - Während eines Theaterbesuches am Donnerstagabend (26.01.2017) war der PKW der Geschädigten zwischen 19.30 und 22.45 Uhr in der Joseph-Haydn-Straße in Rüsselsheim am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beim Vorbeifahren muss ein anderes Fahrzeug diesen PKW gestreift und dabei an der Fahrerseite beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Die Polizei Rüsselsheim bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell