POL-DA: Rüsselsheim: Kriegsmunition gefunden und mit nach Hause genommen/Warnhinweis der Polizei!

Rüsselsheim (ots) - Ein 34 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim entdeckte beim Waldspaziergang am Donnerstag (26.01.) eine alte, verrostete Metallkiste und nahm sie anschließend mit nach Hause. Dort angekommen, stellte er fest, dass sich in der Kiste verrostete Munition inklusive einer Granate befand. Vermutlich stammen die Gegenstände aus dem 2. Weltkrieg. Die hinzugerufene Polizei verständigte den Kampfmittelräumdienst, der in diesem Fall bestätigte, dass von der alten Munition keine Gefahr mehr ausging. Die Kiste wurde vom Räumdienst abgeholt. Die Sache ging hier zwar nochmal gut, dennoch warnen die Beamten in diesem Zusammenhang: Bei Auffinden von alter Kriegsmunition ist sofort die Polizei zu verständigen und die Munition unberührt liegen zu lassen! Auch bei Unsicherheit über den gefundenen Gegenstand die Polizei kontaktieren. Es müssen keine Kosten bei einem "falschen" Einsatz befürchtet werden. Munition niemals herumtragen oder gar zur Polizei bringen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell