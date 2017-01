POL-DA: Bischofsheim: Motorroller entwendet (303 HAF)

Bischofsheim (ots) - Ein in der Frohnseestraße abgestellter silberfarbener Motorroller der Marke Yiying wurde in der Nacht zum Donnerstag (26.01.) auf bislang nicht bekannte Weise von Kriminellen entwendet. An dem mit einem Lenkradschloss gesicherten Zweirad ist das Kennzeichen 303 HAF angebracht. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell