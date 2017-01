POL-DA: Stockstadt: Unbekannte geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

Stockstadt (ots) - Unbekannte haben sich am Donnerstag (26.01.) gegenüber mehreren Stockstädter Bürgern am Telefon als "Kripobeamte" ausgegeben und versuchten, Informationen über Vermögen und Schmuck der Angerufenen zu erlangen. Die durchweg älteren Menschen erhielten zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr Telefonanrufe von einem Mann, der sich als Thomas Schwarz vorstellte sowie mindestens in einem Fall auch von einer Frau. Auf dem Display des Telefons wurde in einigen Fällen die nicht vergebene Telefonnummer 030/8544183121 angezeigt. In allen Telefonaten erklärten die definitiv falschen Polizeibeamten wahrheitswidrig, dass man vor wenigen Stunden Einbrecher in der Nähe festgenommen habe. Sie fragten die Senioren anschließend nach der Anzahl der Bewohner, Verschlussverhältnissen und Wertgegenständen aus. Die Angerufenen reagierten in den meisten Fällen richtig, legten auf und hinterfragten die Angaben bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Vorgehensweise, bei der falsche Polizeibeamte am Telefon mit frei erfundenen Geschichten versuchen, Hinweise auf vorhandenes Geld oder Schmuck zu erlangen. Die Polizei rät Betroffenen, im Zweifelsfall Kontakt mit ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle aufzunehmen und die Echtheit des Anrufs zu hinterfragen. Auf keinen Fall sollten leichtfertig Auskünfte gegenüber Unbekannten über mögliche Beute in der Wohnung gegeben werden. Als Faustregel gilt: Die "echte" Polizei würde sie niemals am Telefon zu Ihren Vermögensverhältnissen befragen!

