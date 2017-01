POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Donnerstag den 26.01.2017 ereignete sich in der Zeit von 17:30 - 20:10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Neckarstraße in 64646 Heppenheim. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte vermutlich beim Einbiegen in die Lorscher Straße den in der Neckarstraße abgestellten Pkw des Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen blauen Lkw handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Heppenheim unter der Telefon Nummer 06252 / 7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell