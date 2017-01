POL-HP: PKW fährt Rollstuhlfahrer an, Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - Am Mittwoch, dem 18.01.2017 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Heppenheim an der Kreuzung Lorscher Straße und Darmstädter Straße ein Rollstuhlfahrer angefahren, welcher sich hierbei leicht verletzte. Der Fahrer des PKWs, der den Rollstuhlfahrer touchierte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon Nummer 06252 / 706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell