POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) - Am 23.01.2017, um 06:20 Uhr ereignete sich auf der B38 zwischen Mörlenbach und dem Saukopftunnel ein Unfall. Ein bisher unbekannter Verursacher in einem weißen Kleintransporter drängte einen FIAT 500 von dessen Fahrspur ab. Dabei entstand an diesem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Kleintransporter geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Heppenheim, Tel.: 06252-706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell