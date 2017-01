POL-GG: Von ausparkendem PKW gestreift, Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) - Am Donnerstag ereignete sich in der Klein-Gerauer Straße in Groß-Gerau Höhe Friedhof ein Verkehrsunfall. Ein 81jährige Groß-Gerauerin befuhr mit ihrem PKW die Klein-Gerauer-Straße aus Richtung Helwigstraße in Richtung Darmstädter Straße, als sie von einem ausparkenden Fahrzeug touchiert wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich dann zügig von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Die Polizei Groß-Gerau (06152 175 0) sucht Zeugen die Hinweise auf den Flüchtigen geben kann. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell