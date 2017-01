POL-DA: Messel: Navi-Diebe am Werk / Zeugen gesucht

Messel (ots) - Navi-Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag (26.01.2017) einen BMW angegangen, der in der Wilhelm-Graf-Straße geparkt war. Die Täter zerstörten eine Scheibe an dem Auto und verschafften sich in der Folge Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Dort bauten sie das Lenkrad sowie den Bordcomputer mit Bildschirm und Bedieneinheit aus. Mit ihrer Beute gelang den Kriminellen unerkannt die Flucht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (06151 / 969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell