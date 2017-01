POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gartenhütten geraten in Brand

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag (26.01.) gegen 11.30 Uhr eine Holzhütte auf einem Gartengrundstück in der Werderstraße in Brand und wurde dadurch anschließend ein Raub der Flammen. Drei in unmittelbarer Nähe stehende Gartenhütten sowie ein angrenzender Baum wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gustavsburg hatten das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass die drei benachbarten Hütten ebenfalls in Vollbrand gerieten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht zu beziffern.

